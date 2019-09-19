Cumhurbaşkanı erdoğan, gazileri kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında, gazileri kabul etti.
19.09.2019 14:57
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında, gazileri kabul etti.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gaziler ile tek tek tokalaşarak sohbet etti.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gaziler ile tek tek tokalaşarak sohbet etti.
Kaynak: DHA