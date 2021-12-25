Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gaziantep'teki pitbull saldırısı) O yavru paramparça oluyor, bu adamlar 'babasını nasıl kandırırız' gayretinde. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gaziantep'teki pitbull saldırısı) O yavru paramparça oluyor, bu adamlar 'babasını nasıl kandırırız' gayretinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gaziantep'teki pitbull saldırısı) O yavru paramparça oluyor, bu adamlar 'babasını nasıl kandırırız' gayretinde.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Gaziantep'teki pitbull saldırısı) O yavru paramparça oluyor, bu adamlar 'babasını nasıl kandırırız' gayretinde. Kandıramayacaksınız, bedelini ödeyeceksiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)

 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title