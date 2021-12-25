Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gaziantep'teki pitbull saldırısı) O yavru paramparça oluyor, bu adamlar 'babasını nasıl kandırırız' gayretinde.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gaziantep'teki pitbull saldırısı) O yavru paramparça oluyor, bu adamlar 'babasını nasıl kandırırız' gayretinde.
GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Gaziantep'teki pitbull saldırısı) O yavru paramparça oluyor, bu adamlar 'babasını nasıl kandırırız' gayretinde. Kandıramayacaksınız, bedelini ödeyeceksiniz"
AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet