Cumhurbaşkanı Gaziantep'te
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Cumhurbaşkanı Gaziantep'te

26.09.2020 14:24 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:52

Cumhurbaşkanı Gaziantep'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest etkinliklerine katılmak ve açılışlar yapmak amacıyla Gaziantep'e geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ilk kez İstanbul dışında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nekatılmak amacıyla Gaziantep'e geldi.

Cumhurbaşkanı Gaziantep'te

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest etkinliklerine katılmak ve açılışlar yapmak amacıyla Gaziantep'e geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ilk kez İstanbul dışında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nekatılmak amacıyla Gaziantep'e geldi. Uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Erdoğan alınan tedbirler arasında havalimanından çıkarak, festivalin düzenlendiği Ortadoğu Fuar Merkezi'ne doğru hareket etti.

Cumhurbaşkanı Gaziantep'te
Cumhurbaşkanı Gaziantep'te
Cumhurbaşkanı Gaziantep'te
Cumhurbaşkanı Gaziantep'te
Cumhurbaşkanı Gaziantep'te
Cumhurbaşkanı Gaziantep'te
Cumhurbaşkanı Gaziantep'te

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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