Cumhurbaşkanı Gaziantep'te

Cumhurbaşkanı Gaziantep'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest etkinliklerine katılmak ve açılışlar yapmak amacıyla Gaziantep'e geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ilk kez İstanbul dışında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nekatılmak amacıyla Gaziantep'e geldi.