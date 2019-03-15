Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gencin ricası üzerine ailesiyle görüntülü görüşerek, bir süre sohbet etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Havalimanı'nda kendisini karşılamaya gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Havalimanı çıkışında konvoyu sık sık durdurulan Erdoğan, bir gencin ailesiyle görüntülü görüşme isteğini geri çevirmeyerek, aileyle bir süre sohbet etti.

Erdoğan, kendisiyle konuşmak isteyen bazı vatandaşlarla da otobüste görüştü.

Kaynak: AA