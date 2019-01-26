Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin aday tanıtım toplantısı için Gaziantep'e geldi. Tanıtım toplantısının yapılacağı salon dışındaki kalabalığa seslenen Erdoğan, "Bu zillet ittifakı mıdır, illet ittifakı mıdır nedir bunlara Cumhur ittifakı olarak gereken dersi verecek miyiz?" dedi ve yerel seçimler için destek istedi.

Partisinin aday tanıtım toplantısı için Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Gaziantep Havalimanı'nda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile protokol üyeleri karşıladı. Apronda bulunan tören mangasını selamladıktan sonra otobüs ile toplantının yapılacağı Karataş Spor Salonu'na hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzergah üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunanları selamladı, çocuklara oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak aday tanıtım toplantısının yapılacağı alanın dolması üzerine salon dışında bekleyen binlerce kişiye otobüs üzerinden selamlama konuşması yaptı. Kendisini karşılayanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Gaziantep, 'uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece dediğimiz' günden bu yana bizi hiç yalnız bırakmadı. Hep bizimle beraber oldu ve biz Gaziantep'i çok sevdik. Ama Gaziantep'te bizi çok sevdi ve o sevgi bizi öyle yerlere taşıdı ki hamdolsun 20 yıl önceki Gaziantep'i düşünün bir de bugünkü Gaziantep'i düşünün. Nereden nereye geldik. Şu 16 yılda Gaziantep'e toplam 35 katrilyon yatırım yapmışız. Çünkü Gaziantep buna layıktır, Gaziantepli buna layıktır. İnşallah şimdi yeni yönetim sistemiyle, yeni Cumhurbaşkanlığı sistemiyle daha farklı bir döneme giriyoruz. 31 Mart akşamına hazır mıyız? 31 Mart'a kadar ana kademe, kadın kolları, gençlik kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz? Bu zillet ittifakı mıdır; illet ittifakı mıdır nedir bunlara Cumhur ittifakı olarak gereken dersi veriyor muyuz? Öyleyse rabiamızı burada yapalım ve ısınalım; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Öyleyse bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bitiminde kalabalıkla birlikte 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısının sözlerini söyledi ve aday tanıtımının yapılacağı salona geçti.

- Gaziantep

Kaynak: DHA