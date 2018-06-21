Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep mitingi için helikopter ile Gaziantep'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopteri Gaziantep kent merkezinde bulunan ve yıkılacak olan Kamil Ocak Şehit Stadına iniş yaptı. Erdoğan'ın bulunduğu helikoptere çok sayıda askeri ve polis helikopteri de eşlik etti.

Erdoğan, geniş güvenlik tedbirleri arasında miting yapacağı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na doğru hareket etti.