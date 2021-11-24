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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'e geliyor

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'e geliyor

Son dakika haber... AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 25 Aralık 2021 tarihinde Gaziantep'e geleceğini duyurdu.

GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 25 Aralık 2021 tarihinde Gaziantep'e geleceğini duyurdu.

Özkeçeci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Gazi şehirde olacak. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, kutlamalar başta olmak üzere bir dizi açılış ve programlara katılacak" ifadelerine yer verdi. AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, sosyal medya hesabı üzerinden verdiği müjdeli paylaşımda, "Hasret bitti, Gaziantep için vuslat vakti! Milletin adamı; sevdamızın, aşkımızın lideri geliyor. Büyük bir özlem ve hasretle beklediğimiz Başkomutanımız, muhterem Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan; 25 Aralık'ta Gaziantep'imizin kurtuluş gününde Gaziantep'te" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'e geliyor

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