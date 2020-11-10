Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi'nin tavsiyesine uygun şekilde ilim ve akıl yolundan giderek hatırasını yaşatmak yerine onu dogmalaştırmak suretiyle...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi'nin tavsiyesine uygun şekilde ilim ve akıl yolundan giderek hatırasını yaşatmak yerine onu dogmalaştırmak suretiyle...

10.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi'nin tavsiyesine uygun şekilde ilim ve akıl yolundan giderek hatırasını yaşatmak yerine onu dogmalaştırmak suretiyle mirasının içini boşaltmaya çalışanları milletimizin takdirine havale ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi'nin tavsiyesine uygun şekilde ilim ve akıl yolundan giderek hatırasını yaşatmak yerine onu dogmalaştırmak suretiyle mirasının içini boşaltmaya çalışanları milletimizin takdirine havale ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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