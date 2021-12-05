Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bu vizyonun maalesef ondan sonra gelen vesayetçi zihniyet tarafından devam...
AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bu vizyonun maalesef ondan sonra gelen vesayetçi zihniyet tarafından devam ettirilmediğini görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bu vizyonun maalesef ondan sonra gelen vesayetçi zihniyet tarafından devam ettirilmediğini görüyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, istiklal harbimizde destan yazan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir"
Cumhurbaşkanı'nın Siirt mitingini kana bulayacaklardı! İşte son anda engellenen felaketin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi: (2)
AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet