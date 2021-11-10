Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in serencamı, bugünkü Türkiye'nin yol haritasıdır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in serencamı, bugünkü Türkiye'nin yol haritasıdır" -"Gazi hayatta olsaydı bunları o partiden sopayla kovalardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in serencamı, bugünkü Türkiye'nin yol haritasıdır"
-"Gazi hayatta olsaydı bunları o partiden sopayla kovalardı. Bu partinin mevcut yapısı içinde, Atatürk kapıdan içeri sokulur muydu bilmiyoruz"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıldönümünde açıklamalarda bulundu.