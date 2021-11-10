Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in serencamı, bugünkü Türkiye'nin yol haritasıdır" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in serencamı, bugünkü Türkiye'nin yol haritasıdır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in serencamı, bugünkü Türkiye'nin yol haritasıdır" -"Gazi hayatta olsaydı bunları o partiden sopayla kovalardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in serencamı, bugünkü Türkiye'nin yol haritasıdır"

-"Gazi hayatta olsaydı bunları o partiden sopayla kovalardı. Bu partinin mevcut yapısı içinde, Atatürk kapıdan içeri sokulur muydu bilmiyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıldönümünde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi Mustafa Kemal'in serencamı, bugünkü Türkiye'nin yol haritasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi Mustafa Kemal'in serencamı, bugünkü Türkiye'nin yol haritasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi Mustafa Kemal'in serencamı, bugünkü Türkiye'nin yol haritasıdır

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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