Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in serencamı, bugünkü Türkiye'nin yol haritasıdır"

-"Gazi hayatta olsaydı bunları o partiden sopayla kovalardı. Bu partinin mevcut yapısı içinde, Atatürk kapıdan içeri sokulur muydu bilmiyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıldönümünde açıklamalarda bulundu.