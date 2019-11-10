10.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar, Atatürk maskesi takarak bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar."

Kaynak: AA