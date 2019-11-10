Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar, Atatürk maskesi takarak bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar.

10.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar, Atatürk maskesi takarak bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar."

Kaynak: AA
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