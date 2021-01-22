Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, restoran işletmecilerin talebiyle ilgili soru üzerine, "Başarı bir süreç var, bunu tersine çevirmek istemiyoruz. Elimize gelen verilere bakarız gerekirse bir esneme yaparız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.

Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ikinci parti aşılar ve kısıtlama önlemleri konusunda, "Şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa, onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz bir 10 milyon gelecek. Bu yaş grubu, huzur evlerinde kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Bu arada yine bilim kurulunun yapacağı çalışmayla birlikte de kademelendirme aynen belirlenerek o kademe çerçeve içerisinde de aşı süreci devam edecek. Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar 'sıkı tutacağız' diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Elimize gelen verilere bakarız gerekirse bir esneme yaparız" dedi.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARICumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına ilişkin soruya da, " Biliyorsunuz biz bu muhalefetteki siyasi partiler gibi bir acelecilik içinde değiliz. Bizim şuandaki takvim Haziran 2023'tür. 2023'ten önce erken seçim falan filan söz konusu değil. Oturmuş demokrasilerde aklınıza esince erken seçime gidilmez. Bu erken seçim yaygaraları vesaire filan, bunlar tamamen oturmamış, acaba kendilerine bir yerden ne elde edebiliriz gayreti içinde olanların hayalleridir. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Cumhur ittifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır. Bu tarihte Haziran 2023'tür" şeklinde cevap verdi.

REFORM PAKETİReform paketi ile ilgili soru üzerine Erdoğan, "Bu reform paketiyle ilgili biz kendi içimizde çalışmaları yaptık. Bu hafta içinde de özellikle insan hakları evrensel beyannamesiyle ilgili eylem planımızı aramızda konuştuk. Değerlendirmelerimizi yaptık ve ekonomiyle ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde bu konuyla ilgili açıklamamızı inşallah yapacağız" diye yanıt verdi.

SİNCAR'A OPERASYON Sincar'a yönelik operasyon iddialarıyla ilgili ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortak operasyonları filan her zaman yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var 'Bir gece ansızın gelebiliriz' olay budur" diye konuştu.

BAYRAKTAR VE ANKA "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz." şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu bakanımızın şu anda Avrupa'dan bazı siparişlerin gelmesi sebebiyle yapmış olduğu bir açıklamadır. Şu anda tabi bu tür bazı görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler henüz bu kurumlarımızla herhangi bir kesin anlaşmaya bağlanmış değil. Ama bağlandığı anda da tabi bu Batı ülkeleri gerek Bayraktar'dan gerek Anka'dan bu siparişleri aldığında kendi ülkelerinde bunları değerlendirecektir"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı