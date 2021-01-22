CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI (1)
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI (1)

22.01.2021 14:22 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:25
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, restoran işletmecilerin talebiyle ilgili soru üzerine, "Başarı bir süreç var, bunu tersine çevirmek istemiyoruz.

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, restoran işletmecilerin talebiyle ilgili soru üzerine, "Başarı bir süreç var, bunu tersine çevirmek istemiyoruz. Elimize gelen verilere bakarız gerekirse bir esneme yaparız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ÇİN'DEN GELECEK YENİ AŞILAR

Çin'den gelecek yeni aşılarla ilgili soruya Erdoğan, "Arkadaşlar önce aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa yani onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubu, huzurevlerinde vesaire kalanlarına yönelik aşılarımız devam edecek. Aşı süreci devam edecek" yanıtını verdi.

RESTORANLARIN TALEBİRestoran işletmecilerinin talebinin sorulması üzerine Erdoğan, "Kabine toplantımızda bunu ele alacağız. Endişelerimiz var. Sıkı tutacağız deseler de sıkı tutmuyorlar. Başarı bir süreç var, bunu tersine çevirmek istemiyoruz. Elimize gelen verilere bakarız gerekirse bir esneme yaparız" dedi.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARICumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına ilişkin soruya da,  "Biliyorsunuz biz, bu muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içerisinde değiliz. Haziran 2023'ten önce erken seçim filan falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Cumhur İttifakı olarak kesin bir tarih vardır, o tarih de Haziran 2023'tür" şeklinde cevap verdi.

REFORM PAKETİReform paketi ile ilgili soru üzerine Erdoğan, "Bu reform paketiyle ilgili biz kendi içimizde çalışmaları yaptık. Bu hafta içinde de özellikle insan hakları evrensel beyannamesiyle ilgili eylem planımızı aramızda konuştuk. Değerlendirmelerimizi yaptık ve ekonomiyle ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde bu konuyla ilgili açıklamamızı inşallah yapacağız" diye yanıt verdi.

SİNCAR'A OPERASYON 

Sincar'a yönelik operasyon iddialarıyla ilgili ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortak operasyonları filan her zaman yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var 'Bir gece ansızın gelebiliriz' olay budur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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