Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı (1) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ayasofya Camii'nin açılmasıyla ilgili soruya Erdoğan, "Diyanet gerekli davetleri yapacak. 1000 ila 1500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek. Önündeki açık alanda da Müslümanlar orada da o gün ibadetlerini yapabilecekler" dedi.

"Yurt dışından gelen tepkilerin hiçbiri bizi bağlamaz" Erdoğan, "Olumlu tepkiler de var, olumsuz tepkiler de var. Bunlardan bir kısmı zaten şahsımla görüştüler. Ben de kendilerine gerekli cevapları verdim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan müzeden aslına Ayasofya'nın tekrar camiye dönüşmesi bu milletin en doğal en tabii hakkıdır. ve bu gerçekleşmiştir. ve bunun gerçekleşmesi sadece Türkiye için değil Müslüman dünyası için önem arz eden bir konuydu" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA