Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

21.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafter, bizim için bir muhatap değil. Niye değil? Hafter orada bir defa bir maaşlı lejyoner. Meşru birisi değil, illegal, gayrimeşru. Orada meşru olan, uluslararası camianın, Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği lider Serrac'tır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Darbeci Hafter'in saldırıları devam ediyor. Son aylar içerisinde 3. defa Sayın Serrac'ı kabul ettiniz. Çok önemli bir cümlesi var, 'Özelikle uluslararası kamuoyu açıklamalarından biz bıktık.' diyor. Bir yandan da darbeci Hafter'in güvenilmez olduğunu hep vurguluyorsunuz, 'Ateşkes Türk askerinin oradan çıkmasına bağlı.' gibi bir cümlesi var. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?" sorusuna Erdoğan, şöyle cevap verdi:

"Hafter, bizim için bir muhatap değil. Niye değil? Hafter orada bir defa bir maaşlı lejyoner. Meşru birisi değil, illegal, gayrimeşru. Orada meşru olan, uluslararası camianın, Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği lider Serrac'tır. Dolayısıyla dikkat ederseniz biz hep Serrac ile görüştük. Batı ne yazık ki Serrac'ı davet ettiği yere Hafter'i de davet ediyor. Bizim farklılığımız burası. Bugün yine ben Sayın Merkel'e ve Macron'a da bunları söyledim. Şimdi, 'Türkiye'nin oradan çıkması' diyor."

Türkiye'nin orada eğitimci kadrosuyla bulunduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki burada bir soru soracağım ben. Şu anda Rusların Wagner'i, 2 bin 500 orada. Bunları niye konuşmuyorlar. Bizim elimizde video tespitleriyle bunların hepsi var. Bir diğeri Cancavitler Sudan'da. Sudan'ın kendisi var ayrıca. Bunların hepsini toparladığımız zaman 10 bini aşkın, 15 bine yakın şu anda bu tür teröristler var. Kimse bunları gündeme getirmiyor. Çad'dan var. Kimse bunları gündeme getirmiyor. Önce bunların çözüme kavuşturulması lazım. Dolayısıyla biz Suriye halkının nasıl daveti üzerine oradaysak, Adana Mutabakatı'yla, Libya'da da kardeş Libya halkının, 500 yıla dayalı bizim onlarla kardeşliğimiz var, onların daveti üzerine askeri eğitim ve güvenlik anlaşmamızı yaptık ve o şekilde de Libya'ya gittik. Aramızdaki fark bu."

"Tekdüze çalışmak istemiyoruz"

Erdoğan, bir gazetecinin "Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'nin Patriot istediğine dair iddialar vardı. Bu iddialar gerçek mi?" sorusuna, "Bizim S-400 konusu gündemdeyken o zaman zaten Sayın Trump'a, 'Biz nasıl Rusya'dan S-400'ler şu anda aldıysak, gelin siz bize Partiotlar verin. Biz onu da alalım. Yani biz tekdüze çalışmak istemiyoruz. S-400 de kullanabiliriz, Patriot da kullanabiliriz.' dedik ama onlar bize olumlu bir cevap vermediler, veremediler. Ortada böyle bir durum var." diye cevap verdi.

İran'da koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Çok değişik şeyler var. 13 diyenler var, 4 diyenler var. Biz her an tedbirlerimizi almış vaziyetteyiz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye için şubat sonuna kadar süre vermiştiniz. Süre azalıyor. 1 Mart'tan sonra nasıl bir durum oluşacak?" sorusu üzerine de "Biz zaten icraatımızı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

(Bitti)

Kaynak: AA