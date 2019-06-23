Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayrıresmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayrıresmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayrıresmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum"

Kaynak: AA
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