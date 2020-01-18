: Cumhurbaşkanı erdoğan gayrettepe-istanbul havalimanı metrosunun ilk ray kaynağı törenine katıldı

18.01.2020 17:01 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynağı törenine katıldı. İhsaniye Metro istasyonu inşaatında düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı, ülkemizin kazı çalışmaları en hızlı yürütülen projesidir. Uzunluğu 37,5 kilometreyi bulan ve 9 istasyondan oluşan bu metro güzergahı, İstanbul'daki diğer toplu taşıma hatlarıyla da bağlantılıdır. Ülkemizin ilk hızlı metrosu ünvanını kazanacak bu hatla havalimanı Gayrettepe arasındaki ulaşım 35 dakikada sağlanacak. Hızlı tren hatlarıyla İstanbul'u ülkemizin dört bir noktasına bağlayacağız. Bizim için hizmette rekabet siyasi rekabetten önde gelir. İstanbul'un projeleri bu şehrin mahalli yönetimlerine bırakılamayacak kadar önemlidir, hayatidir, büyüktür" dedi.

Erdoğan, bugün Galataport'ta inceleme yaptığını belirterek, "İnşallah Mayıs sonu ilk etabı bitecek, yılsonu tamamı bitecek" dedi.

KANAL İSTANBUL

Erdoğan, "Kanal İstanbul'a karşı çıkanların, bu projenin aslında ne olduğu konusunda en küçük bir bilgileri veya fikirleri bulunmadığından eminiz. Kanal İstanbul'un inşa maliyeti birilerinin söylediği gibi 125 milyar lira değil, şu an itibarıyla 75 milyar lira olarak hesaplanıyor. Projenin finansmanında ve inşasında inşallah herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız" şeklinde konuştu.

ATATÜRK HAVALİMANI'NIN ŞEREF SALONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in Atatürk Havalimanı'na inmesi ile ilgili eleştiriler konusunda ise "Neymiş efendim? 'Putin, İstanbul Havalimanı'na inmemiş.' Atatürk Havalimanı'nın şeref salonu var, onları orada ağırlıyoruz ve biz de orayı kullanıyoruz. Sayın Putin de oraya gelmiştir, orada karşılanmıştır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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