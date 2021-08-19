Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşüp, ortak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşüp, ortak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşüp, ortak...
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşüp, ortak gündemlerimizi konuşacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşüp, ortak gündemlerimizi konuşacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşüp, ortak... - Haberler
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