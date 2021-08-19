Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşüp, ortak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşüp, ortak gündemlerimizi konuşacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşüp, ortak gündemlerimizi konuşacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü