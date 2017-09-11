Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gana Büyükelçisi Mancell-Egala'yı kabul etti



ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gana Cumhuriyeti Büyükelçisi Salma Frances Mancell-Egala'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Gana Cumhuriyeti Büyükelçisi Salma Frances Mancell-Egala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu taktim ettikten sonra mahiyetindeki elçilik çalışanlarını tanıttı. Büyükelçi Salma Frances Mancell-Egala'nın tören için giydiği geleneksel kıyafeti dikkat çekti. Tören hatıra fotoğrafı çektirilmesinden sonra sona erdi.