Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Gambiya'ya geldi.

27.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'da

, resmi temaslarda bulunmak üzere 'ya geldi. Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı tarafından resmi törenle karşılandı.

Baş başa görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Barrow, heyetler arası görüşmeye katılacak, ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barrow'un onuruna vereceği resmi yemeğe katılacak ve Gambiya'daki temaslarının ardından Senegal'in başkenti Dakar'a hareket edecek.

Görüntü Dökümü

-------------------------------Erdoğan'ın uçaktan inişi-Erdoğan'ın Barrow tarafından karşılanması-Resmi tören-Erdoğan'ın Borrow'la ve çevredekilerle sohbeti

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Kaynak: DHA
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