28.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Büyükelçisi Landing Kinteh'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki törende Gambiya Büyükelçisi Landing Kinteh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti. Büyükelçi Kinteh'in eşi ve bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. Büyükelçi Kinteh'in eşinin renkli geleneksel kıyafeti ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA