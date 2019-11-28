Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Büyükelçisi Landing Kinteh'i kabul etti.

28.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Büyükelçisini kabul etti

Erdoğan, Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı , Gambiya Büyükelçisi Landing Kinteh'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki törende Gambiya Büyükelçisi Landing Kinteh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti. Büyükelçi Kinteh'in eşi ve bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. Büyükelçi Kinteh'in eşinin renkli geleneksel kıyafeti ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Büyükelçisini kabul etti
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