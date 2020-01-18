Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Galataport) İnşallah mayıs sonu ilk etabı bitecek, yıl sonu tamamı bitecek
Tören alanından görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Törenine katılarak konuşma yaptı.
18.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:47
Tören alanından görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Törenine katılarak konuşma yaptı.
Kaynak: AA