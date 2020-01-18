Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Galataport) İnşallah mayıs sonu ilk etabı bitecek, yıl sonu tamamı bitecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Galataport) İnşallah mayıs sonu ilk etabı bitecek, yıl sonu tamamı bitecek

Tören alanından görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Törenine katılarak konuşma yaptı.

18.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:47

Tören alanından görüntüler

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Törenine katılarak konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Galataport) İnşallah mayıs sonu ilk etabı bitecek, yıl sonu tamamı bitecek
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