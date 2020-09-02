Cumhurbaşkanı Erdoğan, PAB Başkanı Barron'u kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul etti.
02.09.2020 16:31 | Son Güncelleme: 02.09.2020 17:29
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron
Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul etti.
Kaynak: İHA