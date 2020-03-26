Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesine video konferans ile katıldı
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesine video konferans ile katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesine video konferans ile katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans ile katıldı.

26.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesine video konferans ile katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesine video konferans ile katıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle korona virüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı. Toplantıya Huber Köşkü'nden katılan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesine video konferans ile katıldı

Kaynak: İHA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesine video konferans ile katıldı

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