- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesinde

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesinde

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 ZirvesindeHAMBURG - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'da G-20 liderlerinin "Terörle mücadele" temalı toplantısına katılıyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesinde

HAMBURG - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'da G-20 liderlerinin "Terörle mücadele" temalı toplantısına katılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'da G20 liderlerinin "Terörle mücadele" temalı toplantısına katılmak üzere Messe Konferans Merkezi'ne geldi.