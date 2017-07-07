- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesinde
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 ZirvesindeHAMBURG - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'da G-20 liderlerinin "Terörle mücadele" temalı toplantısına katılıyor.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesinde
HAMBURG - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'da G-20 liderlerinin "Terörle mücadele" temalı toplantısına katılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'da G20 liderlerinin "Terörle mücadele" temalı toplantısına katılmak üzere Messe Konferans Merkezi'ne geldi.