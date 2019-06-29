Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi kapanış oturuma katıldı
- Oturumdan detaylar Liderlerin birbirleriyle sohbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylar Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin konuşması Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde devan eden G20 Zirvesi'nin...
- Oturumdan detaylar
Liderlerin birbirleriyle sohbeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylar
Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin konuşması
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde devan eden G20 Zirvesi'nin ikinci gününde başlıklı kapanış oturuma katıldı.
Kaynak: AA
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