Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi İçin Konferans Merkezine Geldi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi için konferans merkezine geldi



HAMBURG - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesinin düzenlendiği Hamburg'daki Messe Konferans Merkezine geldi.

G20 Liderler Zirvesi, Almanya'nın en büyük ikinci kenti Hamburg'daki Messe Konferans Merkezi'nde 2'nci gününde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantılara katılmak üzere Messe Konferans Merkezine geldi.