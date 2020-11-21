Cumhurbaşkanı Erdoğan: "G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve...
21.11.2020 18:04 | Son Güncelleme: 21.11.2020 18:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı