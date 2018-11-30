Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nin Yapılacağı Binada
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nin yapılacağı binadaARJANTİN (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği binaya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nin yapılacağı binada
ARJANTİN (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği binaya geldi.
Erdoğan, Arjantin başkenti Buenos Aires'te bu yıl Adil ve Sürdürülebilir Gelişim için Konsensus Oluşturma temasıyla düzenlenen zirveye katılıyor. Erdoğan zirve kapsamında çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek.