Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi.

Kaynak: AA
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