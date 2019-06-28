Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi.
Kaynak: AA
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