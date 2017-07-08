Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin, "Küreselleşen terör tehdidiyle mücadelenin terör örgütleri karşısında ilkeli, tutarlı ve kararlı bir duruş sergilenmesinden geçtiğini vurguladık. Terör örgütlerine karşı çifte standardı bırakmadan, uluslararası iş birliği ve dayanışmayı sağlamadan bu konuda mesafe katedemeyeceğimizin altını çizdik." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen "G20 Liderler Zirvesi"nin kapanış oturumu öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.



G20 zirvelerinin 12'ncisinin bu yıl Almanya'nın Hamburg şehrinde gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, G20 ülkeleri olarak kapsamlı bir gündemle çalışmalara bu zirvede de devam edildiğini ifade etti.



Erdoğan, küresel ekonomik koordinasyonun sağlanması için geniş istişarelerde bulunduklarını aktarırken, karşı karşıya bulunulan riskleri bertaraf etmek ve ekonomilerin dayanıklılıklarını artırmak için politika tekliflerinin masaya yatırıldığını bildirdi.



Mevcut küresel ekonomik görünüme bakıldığında, 2008 krizinin büyüme üzerindeki olumsuz etkilerinin azaldığı bir döneme girildiğine işaret eden Erdoğan, bunda dünya ticaretinde ve yatırımlarda gözlenen iyileşme eğiliminin önemli bir rol oynadığını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun yanı sıra ekonomik ve siyasi gelişmelerden kaynaklanan aşağı yönlü risklerin küresel ekonomik istikrarı tehlikeye attığı konusunda üye ülkeler olarak hemfikir olunduğunu aktardı.



"Para ve maliye politikalarında gereken adımların atılması noktasında mutabık kalındı



Küresel ekonominin gelecekte güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı olabilmesi için para ve maliye politikalarında gereken adımların atılması noktasında mutabık kalındığını bildiren Erdoğan, ayrıca yapısal reformların uygulama iradesini devam ettireceklerini vurguladıklarını belirtti.



Erdoğan, "Şayet kararlı olursak 2014 yılında ilan ettiğimiz yüzde 2'lik ilave büyüme hedefimize 2018 yılında değilse bile, 2020 sonrasında erişebileceğimize inanıyoruz." dedi.



Toplantı gündeminin önemli konu başlıklarından birinin de finans sektörü olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 olarak finans sektörünün krizlere karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla kat edilen mesafeyi de değerlendirdiklerini aktardı.



Erdoğan, zirvede uluslararası finanasal mimariyi de masaya yatırdıklarını belirterek, "Bu kapsamda kürsel finansal güvenlik ağlarını daha etkili ve esnek hale getirmek için elimizden geleni yapma konusunda görüş birliğine vardık. Özellikle güçlü kota tabanlı, yeterli finansal kaynağı ve daha etkili borç verme araçlarına sahip bir IMF yapısının tesisi konusundaki çalışmalara desteğimizi belirttik." diye konuştu.



"Özel gündemle terörle mücadeleyi müzakere ettik"



Geçen bir yılda tüm dünyayı derinden sarsan terör saldırılarına şahitlik ettiklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sebeple zirvenin en önemli konularından birinin de terörle mücadele olduğunu vurguladı.



Erdoğan, özel gündemle terörle mücadelenin müzakere ettiklerini aktararak, Türkiye olarak Antalya Zirvesi'nde ortaya koydukları kararlılık ve mücadele ruhuna dikkat çektiklerini bildirdi.



Buna karşılık terör örgütlerinin saldırılarını etkisiz hale getirmede başarılı olunamadığını, hiçbir ülke ve bölgenin bu tehlikeden uzak bulunmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Küreselleşen terör tehdidiyle mücadelenin, terör örgütleri karşısında ilkeli, tutarlı ve kararlı bir duruş sergilenmesinden geçtiğini de vurguladık. Terör örgütlerine karşı çifte standardı bırakmadan, uluslararası iş birliği ve dayanışmayı sağlamadan bu konuda mesafe katedemeyeceğimizin altını çizdik. Teröre finansman sağlayan hususlarla mücadelede BM, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ve Mali Eylem Görev Gücü tarafından yapılan çalışmaları da desteklediğimizi belirttik.



Bu çerçevede terörizmle mücadele eylem planına elimizden gelen desteği vereceğiz. Diğer ülkelerden de hem bu eylem planının desteklenmesi hem de terör karşısında ilkeli, tutarlı ve kararlı bir duruş sergilenmesi noktasında net bir tutum beklediğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Burada şu hususun altını çizmekte fayda görüyorum. Özellikle de G20 Zirvesi'nde Alman polisinin özellikle ortaya koyduğu fedakarlığı bir kenara koymak mümkün değil, Alman polis teşkilatına da göstermiş olduğu bu gayretleri sebebiyle özellikle teşekkür ediyorum."



"PKK ve uzantıları birçok Avrupa ülkesinde haraç toplayabiliyor"



Bugün Türkiye'nin DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden PYD'sine, DHKP-C'sine kadar dünyanın en canlı terör örgütleriyle yoğun bir mücadele yürüttüğünü anlatan Erdoğan, değerlendirmelerine şöyle devam etti:



"Çoğu zaman ülkemiz kendi vatandaşları yanında tüm dünyanın huzur ve güvenliği için yürüttüğü bu mücadeleyi tek başına sürdürmek zorunda kalıyor. PKK terör örgütü ve uzantıları, birçok Avrupa ülkesinde her yıl on milyonlarca avro haraç toplayabiliyor. Daha da vahimi ülkemizde cinayet işlemiş, terör eyleminde bulunmuş, masum insanların kanını dökmüş şahısların himaye edildiğini, korunup kollandığını ne yazık ki görüyoruz. Bunun en somut, en acı örneğini maalesef ülkemizden kaçan FETÖ'cü teröristler konusunda yaşıyoruz.



Geçen yıl 15 Temmuz gecesi ülkemizde kanlı bir darbe teşebbüsünde bulunan ve 250 vatandaşımızı hunharca şehit eden, 2 bin 193 vatandaşımızı da yaralayan terör örgütünün militanları, Batı ülkelerini kendilerine güvenli liman olarak görüyorlar. Bu tablonun, özellikle 15 Temmuz gecesi demokrasiye canı pahasına sahip çıkan milletimizi rahatsız ettiğini, daha da ötesi rencide ettiğini özellikle belirtmek isterim. Buradaki toplantı ve görüşmelerimizde teröristlere cesaret veren bu tavrın yanlışlığına bir kez daha dikkat çektik."



(Sürecek)