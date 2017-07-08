Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom ile görüştü.



Erdoğan, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen "G20 Liderler Zirvesi" çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştirdi.



Zirvenin ikinci gününde Erdoğan, temasları kapsamında DSÖ Genel Direktörü Adhanom ile de bir araya geldi.



Görüşmede, Türk heyeti de hazır bulundu.