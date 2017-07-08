Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile görüştü.



Erdoğan'ın, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen "G20 Liderler Zirvesi" çerçevesinde ikili görüşmeleri devam ediyor.



Zirvenin ikinci gününde, önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir saat süren bir görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra basına kapalı gerçekleşen "Afrika'yla Ortaklık, Göç ve Sağlık" temalı üçüncü çalışma oturumuna katıldı.



Erdoğan ardından Arjantin Devlet Başkanı Macri ile bir araya geldi.



Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.