Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü.



Erdoğan'ın, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen "G20 Liderler Zirvesi"ndeki "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumu sonrasında ikili görüşmeleri devam ediyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Gine Cumhurbaşkanı Conde ile bir araya geldi.



Görüşmede, Türk heyeti de hazır bulundu.