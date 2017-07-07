Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Başbakanı Erna Solberg ile görüştü.



Erdoğan'ın, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen "G20 Liderler Zirvesi"ndeki "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumu sonrasında ikili görüşmeleri devam ediyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Norveç Başbakanı Solberg ile bir araya geldi.



Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.