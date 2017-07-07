Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile görüştü.
Erdoğan'ın, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen "G20 Liderler Zirvesi"ndeki "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumu sonrasındaki ikili görüşmeleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Meksika Devlet Başkanı Nieto ile bir araya geldi.
Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.