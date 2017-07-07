Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.



Erdoğan, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumu sonrasında ikili görüşmelerine başladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ilk olarak BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.



Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.