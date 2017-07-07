Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumuna katıldı.



Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde, aile fotoğraf çekimi sonrasında, "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumuna geçildi.



Oturumun açılış konuşmasını, G20 Zirvesi'nin Dönem Başkanı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da birinci çalışma oturumuna katıldı.



Erdoğan, oturumda ABD Başkanı Donald Trump ile bir süre görüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.



Basına kapalı gerçekleşen oturum, yaklaşık iki saat sürdü.