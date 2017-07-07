Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ??G20 Zirvesi'nin "Terörle Mücadele" temalı toplantısına katıldı.



Erdoğan, toplantıya katılmak üzere Hamburg Messe Konferans Merkezi'ne geldi.



G20 Zirvesi'nin dönem başkanı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, toplantı başlamadan önce liderleri tokalaşarak karşıladı.



Liderler, daha sonra zirvenin ilk programı olan "Terörle Mücadele" temalı toplantısına geçti.



Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve ABD Başkanı Donald Trump da katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ve ABD Başkanı Trump'ın karşılıklı dialogları da dikkati çekti.



Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.