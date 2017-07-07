Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen ve zirvenin ilk programı olan "Terörle Mücadele" temalı toplantı sonrasında resmi karşılama ve aile fotoğrafı çekimi gerçekleşti.
Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bulundu.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aile fotoğrafı çekimi sonrasında bir süre sohbet etti.
Liderler, daha sonra "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumuna geçtiler.