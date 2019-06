Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'deki gözlem noktasına yönelik saldırıya ilişkin, "Temenni ederiz ki bundan sonra bu tür saldırılar olmaz. Şu anda bir sükunet söz konusu. Bunları asla beklemiyoruz, bir daha olmaması gerekir. Bunları ele aldık, bunlarla ilgili görüşmeyi de yaptık." dedi.

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Türkiye ile ABD arasında herhangi yaptırım olmayacağını söyleyebilir miyiz?" sorusuna Erdoğan, "Şu anda böyle bir görüntü ortada yok. İki stratejik ortak arasında böyle bir şeyin olması da söz konusu değildir, olamaz diye düşünüyorum." cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S400'ün Doğu Akdeniz'e yerleştirilmesinin söz konusu olup olmayacağı yolundaki soruya, "Tabii doğmamış çocuğa don biçilmez. Önce adımları atalım bir bakalım." diye karşılık verdi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bir soru üzerine Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anda raportörün hazırlamış olduğu rapor her şeyi ortaya seriyor. Bununla ilgili bizden hangi ülke bir talepte bulunduysa bu ülkelerin hepsine, gönderdikleri istihbarat teşkilatlarının başkanlarına veya yetkililerine, istihbarat örgütümüz her türlü bilgiyi, belgeyi bir yere kadar vermiştir. Bunlar çerçevesinde bu adımlar atılmıştır. Şu anda da Bayan Kalamar'ın raporu özellikle birçok konuları açıyor, gözler önüne seriyor. ve buradan hareketle ben inanıyorum ki şu anda Amerika da Birleşmiş Milletler de bu işin takipçisi olacak. Hepsinden öte biz de bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Çünkü yapanın yanına kar kalmayacak."

Erdoğan, Kaşıkçı cinayeti konusunu ABD Başkanı Donald Trump'la konuşup konuşmadığı şeklindeki soruyu da şöyle yanıtladı:

"Çok uzun, bugün değil tabii. Daha önce yine Fransa'da bir araya geldiğimizde burada bunları etraflıca konuştuk. Yine gönderdikleri elemanlarıyla bunları etraflıca konuştuk. Suud'un gönderdiği elemanlarıyla bunları etraflıca konuştuk. Ama her şey çok açık, net ortada. Her şey çok açık, net ortada olduğu halde hala burada bir şeyler gizleniyor. Bunun ortaya çıkması lazım. Bu bir Suudi Arabistan vatandaşıdır. Ama olayın cereyan ettiği yer ülkemizdir. Bizden istenen ney? 'Gönderin biz burada yargılayalım.' Niye orada yargılayacaksın? Hukukta bir kaide vardır. Suç nerede işlenirse orada yargılanır.

Eğer böyle bir şey olacaksa şu anda ülkemize gelip bizim üzerinde şüphe baki olan isimler noktasında aslında yargılanmaları gereken yer İstanbul'dur. Çünkü suçun işlendiği yer neresidir? İstanbul'dur. İstanbul'da yargılanması gerekir. İstanbul Başsavcısının Suudi Arabistan'a gitmesini istiyorlar. Niye gitsin? Farklı zaman olur, gidebilir. Ama bu iş için niye gitsin? Kendi savcılarını gönderdiler. Gerekli bilgiler kendilerine verildi. Bunun dışında şu anda olması gereken bu sürecin hukuk içerisindeki konumu, yeri neyse o noktada adımların atılmasıdır."

Libya'daki gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'daki muhalif güç general Halife Hafter'in Türkiye ile ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Benim kim tarafımdan böyle bir talimat verilmiş bu konuyla ilgili bilgim yok. Eğer Hafter tarafından verilmiş böyle bir talimat, emir varsa şu anda ilgili bir çok arkadaşım burada. Biz onu da inceletiriz. Zaten bu konuyla ilgili gerekli tedbirlerimiz alınmıştır. Bundan sonra çok daha farklı bir şekilde bu tedbirleri de alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S400'lerin Türkiye'ye 15 Temmuz'da tesliminin yapılıp yapılmayacağı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, "Kesin bir tarih ben vermedim ama 'Temmuz ayının ilk yarısında teslimat başlar' diye ilgili birimlerimiz bu açıklamayı yaptılar. Şu andaki beklenti de bu istikamettedir." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde İdlib konusunun gündeme gelip gelmediği sorusuna ise Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Bizim Sayın Putin'le bir görüşme yaptığımızda İdlib'in gündeme gelmemesi takdir edersiniz ki mümkün değil. Çünkü o bölgede Türkiye-Rusya Federasyonu olarak fiilen aynı zamanda varız. Tabii İran'la da yine Soçi Zirvesi çerçevesinde birlikte bir duruşumuz var. Ben bu gözlem noktaları dediğimiz, özellikle 12 noktaya rejim tarafından maalesef saldırı oldu. Bu saldırılar esnasında bir askerimiz şehit oldu. Tabii gereken ondan sonra tarafımızdan yapıldı. Temenni ederiz ki bundan sonra bu tür saldırılar olmaz. Şu anda bir sükunet söz konusu. Bunları asla beklemiyoruz, bir daha olmaması gerekir. Bunları ele aldık, bunlarla ilgili görüşmeyi de yaptık. Bu gözlem kulelerinin varlığı İdlib'in korunmasıdır, bölgenin korunmasıdır. Bu konudaki hassasiyetimizi de sonuna kadar özellikle koruyacağız."

FETÖ konusunda ABD'nin atacağı adımlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ ve Kaşıkçı cinayeti ile ilgili ABD Başkanı Trump'ın ilave adımlar atacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna "Özellikle biliyorsunuz Amerika ile Suriye'de Münbiç, Fırat'ın doğusu... Bunlarla ilgili Sayın Trump'un yapmış olduğu açıklamalar, özellikle askerlerinin tamamıyla terk etmesi konusu dahi gündeme geldi. En azından Fırat'ın doğusuna çekilmesi noktasındaki açıklamaları var. Ayrıca şu anda da İdlib'le ABD'nin ilgilenmesi bu da yaptığımız çalışmalar çerçevesinde dikkate değerdir. Koalisyon güçleriyle beraber tabi ABD'nin de bölgede bulunduğunu görmemek mümkün değil. O da orada var."karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Rusya ile Türkiye'nin çalışmalarını da şöyle anlattı:

"Bizim Rusya Federasyonu ile özellikle Suriye'nin kuzeybatısındaki durumumuz çok daha farklı. Gerek Afrin operasyonlarındaki varlığımız, gerekse Cerablus, El Bab buralardaki varlığımız bunların hepsi o süreçte birbirleriyle haberli olarak yürüyen bir süreç olmuştur. Bundan sonraki süreçte temenni ediyorum ki mesela bir Münbiç'te ABD ile müşterek atacağımız adımlarla Münbiç'in şu anda işgalcilerden kurtulup sahiplerine teslim edilmesidir. Bu konuyla ilgili çalışmaların tabii geçmişi epeyce oldu. Bir yılı bulmuş vaziyette. Belirlenen tarihte Münbiç temizlenmemiştir. Tabii Münbiç'in temizlenmesiyle buranın gerçek sahipleri Arapların oraya yerleşmesinin sağlanması önemli."

Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoru

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoruna da değindi.

Söz konusu bölgede bir terör koridoru yaratıldığına işaret eden Erdoğan, "Burasının terör koridoru olmaktan çıkarılıp, artık bir barış koridoru olması ve gerçek sahiplerinin yerleşmesini sağlamalıyız. Bu konuda adımların atılması lazım. Bununla ilgili de çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

Sınırda güvenli bölge oluşturulması talebini yineleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu güvenli bölgeye özellikle zengin olan Batılı ülkeler, bunların de destekleriyle buralarda Türkiye'de çadırlarda kalan, konteyner kentlerde kalan Suriyelileri, orada yapılacak konutlara yerleştirelim. Bugün de birçok devlet başkanıyla bu konuları yine görüştüm. Bundan sonra da bu konuların takipçisi olacağız."

Zirve boyunca liderlerle yaptığı görüşmelerde FETÖ konusunun ele alındığını da hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Liderlerin hepsiyle de biz FETÖ meselesini görüştük, hepsiyle de kendi ülkelerinde FETÖ konusunda Maarif Vakfımızla, kendi milli eğitim bakanlıklarının müşterek bir çalışma yapmasını, bu terör örgütünden de kendi ülkelerini özellikle korumalarını istedim." değerlendirmesinde bulundu.

