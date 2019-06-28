Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki kültürel program ve liderler yemeğine katıldı.

Kültürel etkinlik ve liderler yemeğine katılmak üzere Osaka Devlet Konukevi'ne gelen liderler ve eşleri Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve eşi Akie Abe tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, liderler ve eşlerinin de bulunduğu aile fotoğrafı çekimine katıldı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bu sırada yan yana durdukları ABD Başkanı Donald Trump ile bir süre sohbet etti.

Konuklar daha sonra kültürel programı izlemek üzere hazırlanan bölüme geçti. Erdoğan ve Trump programı yan yana izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan daha sonra liderler yemeğine katıldı.

Kaynak: AA