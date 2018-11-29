Cumhurbaşkanı Erdoğan: "G-20 Toplantılarında Küresel Ekonominin Karşı Karşıya Kaldığı Sınamaları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "G-20 Toplantılarında Küresel Ekonominin Karşı Karşıya Kaldığı Sınamaları...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Arjantin'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Arjantin'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "G-20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız."

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