Cumhurbaşkanı Erdoğan: "G-20 Toplantılarında Küresel Ekonominin Karşı Karşıya Kaldığı Sınamaları...
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Arjantin'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Arjantin'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "G-20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız."