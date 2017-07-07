Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 Liderler Zirvesine Katıldı 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 Liderler Zirvesine Katıldı 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 liderler zirvesine katıldı 2(Tür: Dış)

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 liderler zirvesine katıldı 2

(Tür: Dış)