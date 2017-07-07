Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 Liderler Zirvesine Katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hamburg kentinde başlayan ve iki gün sürecek olan G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hamburg kentinde başlayan ve iki gün sürecek olan G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı.
Hamburg Messe Konferans Merkezinde gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi, G20 dönem başkanı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in zirveye katılan liderleri karşılamasıyla başladı.
Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve G20 ülkelerinin devlet hükümet başkanları, zirvenin ilk programı olan "Terörle Mücadele" temalı toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İngiltere Başbakanı Theresa May, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve ABD Başkanı Donald Trump da katıldı.
Görüntü Dökümü:
Merkel ile tokalaşma
(Görüntüler geçildi) - Hamburg