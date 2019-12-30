Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fuat Sezgin hocamızın İslam, bilim ve teknoloji tarihine yaptığı katkıların...
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK...
30.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:13
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılardan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'nde konuştu. (1)
Kaynak: AA