Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa'nın Suriye'de bulunması) Senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa'nın Suriye'de bulunması) Senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin yok. Seni rejim de davet etmiş değil."
29.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa'nın Suriye'de bulunması) Senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin yok. Seni rejim de davet etmiş değil."
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa'nın Suriye'de bulunması) Senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin...