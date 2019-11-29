29.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa'nın Suriye'de bulunması) Senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin yok. Seni rejim de davet etmiş değil."

Kaynak: AA