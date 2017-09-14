Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ı Kabul Etti
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.