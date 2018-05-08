Erdoğan, Sözde Soykırım İddiasında Bulunanlara Yaptığı Çağrıyı Açıkladı: Yüreğiniz Varsa Gelin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Vakıf Haftası ile restorasyonu tamamlanan 250 eserin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Cumhurbaşkanlığının arşivi açıktır, yüreğiniz varsa gelin, özellikle sözde ermeni soykırımı iddiasında bulunanlara bu çağrıyı yaptım, yüreğiniz varsa gelin." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"ASIRLARA MEYDAN OKUYAN YÜZLERCE ESER SATILDI"

Kadınlarımızın hayata geçirdiği vakıflar yüzyıllardır Müslümanların ayak bastığı toprakları ab-ı hayat oluyor. Vakıf kurmak eserleri yaşatmak gelecek nesillere bırakmak çok önemlidir. Her vakfiye bizlere birer emanettir. Emanete sahip çıkmak da inancımız gereğidir. Hepimizin vakıf eserlerine imtihan göstermesi, onları koruması şarttır. Bu açıdan hepimizin vakıf eserlerine değer göstermesi, onlara değer vermesi, onları koruması şarttır. Ancak bu konuda iyi bir imtihan verilmediği görüyoruz. Bir dönem büyük ihmaller söz konusu oldu. Tek parti CHP döneminin bu konuda sabıkası kabarıktır, Türkiye'nin bu talihsiz yıllarında pek çok vakıf eseri talan edilmiş, kaderiyle baş başa bırakılmıştır. Tarihi ve kültürüyle kavgalı bu zihniyet ecdada da ihanet etmiştir. Asırlara meydan okuyan yüzlerce eser satılmıştır.

"GÖRÜNCE YÜREĞİMİZ PARÇALANIYOR"

Kimi yazarlar tek parti döneminde kapatılan cami sayısının kayıt altına alınandan fazla olduğunu ifade ediyorlar, Arapça ezanı yobazlık emaresi olarak gören bunun için de 18 yıl boyunca semalarımızdan eksik görenler, camilerimizi de ihtiyaç fazlası diye satışa çıkarmışlardır. Birçok Osmanlı tarihi eseri de satılmış, arşiv belgelerimiz bugün Sofya kütüphanesinin en nadide eserlerini oluşturuyor. CHP zihniyeti işte bu, bunlarda böyle tarih kendilerine yönelik sanat, kültür, bunları korumak yok. Onların hepsi Osmanlı tarihine ışık tutuyordu. Ülkemizde talan edilen bir sürü ecdad emanetinin tarumar edildiğini görünce yüreğimiz parçalanıyor.

Ülkemizin talan edilmiş ecdad yadigarlarına Avrupa'nın pek çok ülkesinde rastlıyoruz. Sahip olduğumuz hazine öylesine büyük, hacimli ki tüm yağmalara rağmen hala bizi ayakta tutmaya gücü yetiyor.

"EVRENSEL ÜRÜNLER ORTAYA ÇIKARABİLİRİZ"

Medyanın, iletişimin, internetin, popüler kültürün bünyemizde açtığı hasarın farkındayız. Ama buna rağmen umutluyuz. Medeniyetimizin müdafaası için çözüm teknolojiyle savaşmak değil, teknolojinin imkanlarını kullanmaktır. Yeni dönemde en büyük hedeflerimizden biri çocuklarımıza bu şuuru aşılayacak, eğitim sistemini kurmaktır. Yerli ve milli anlayış her konuda olduğu gibi kültür sanat alanında da idealimiz olmalıdır. Biz de kendi kültürümüzün içinden filizlen evrensel ürünler ortaya çıkarabiliriz. Yeter ki kendimiz olabilelim. İnanın ki gerisi çok kolay.

"16 YILDA 5 BİN 60 KÜLTÜR VARLIĞININ RESTORASYONUNU YAPTIK"

Biz 16 yıldır bunun için çalıştık, başardıklarımız oldu, başaramadıklarımız oldu. Ama mücadeleden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. "2002'den önceki 10 yıllık dönemde 46 kültür varlığının restorasyonu yapılırken, biz son 16 yılda 5 bin 60 kültür varlığının restorasyonunu yaptık.

"YÜREĞİNİZ VARSA GELİN"

Yıllarca kapalı kapılar ardında kalmış belgeleri hamdolsun gün ışığına çıkardık, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Cumhurbaşkanlığının arşivi açıktır, yüreğiniz varsa gelin, özellikle sözde ermeni soykırımı iddiasında bulunanlar bu çağrıyı yaptım, yüreğiniz varsa gelin. Varsa sen de arşivini aç ama bunlar sadece dünyadaki diasporalarıyla birlikte Türkiye aleyhine kampanya yapıyorlar. Bununla birlikte Türkiye'yi suçlu durumuna getirmeye çalışıyorlar, ama getiremezsiniz çünkü biz haklıyız.

"SİZİN DEAŞ'TEN BİR FARKINIZ YOK"

Ey Fransa'nın aydınlık görünen karanlık yüzleri, sizin haddinize mi ya, sizin DEAŞ'ten bir farkınız yok. Biz Avrupa'nın göbeğinde mescidleri kundaklayanlara, nasıl karşıysak Suriye'de Irak'ta kiliseler karşı saldıranlara da aynı şekilde karşıyız. Üç beş kendini bilmezin yaptığı açıklamaları cehaletlerinin yansımaları olarak görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak restorasyonu tamamlanan eserlerin tüm Müslümanlara hayırlı olmasını diliyorum diyerek sözlerini sonlandırdı.