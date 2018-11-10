Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un davetlisi olarak Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle Paris'te düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Fransa'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un davetlisi olarak Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle Paris'te düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Fransa'ya gitti.
Kaynak: Dunya.com